Moradores fazem reivindicações na concessão do Parque Chácara do Jockey

Moradores do Butantã pedem à Prefeitura, em abaixo-assinado, que a concessão do Parque Chácara do Jockey à iniciativa privada siga algumas diretrizes. Uma delas, que seja criado um plano diretor do parque – antes do contrato de concessão – com participação popular. Outra, um conselho gestão como órgão de deliberação do parque.

Terceira, que seja restringido o número de shows nos campos de futebol. Até a tarde de ontem havia 1.650 adesões.

