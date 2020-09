Moradores do Jardins organizam manifestação para barrar construção de prédio

Moradores dos Jardins e Cerqueira César organizam manifestação para o dia 26 com intuito de barrar a construção de uma torre de apartamentos na rua Estados Unidos.

Alegam que a lei do zoneamento proíbe a construção de prédio com mais de 10 metros de altura e que a autorização para construção da torre de 16 andares foi dada indevidamente pela prefeitura.

Uma das preocupações também é que a construção do edifício abra precedente para chegada de outros do mesmo tipo, o que descaracterizaria a vizinhança e desrespeitaria a lei do zoneamento.

A BSP, construtora responsável pelo empreendimento, alega que tem todas as autorizações necessárias para a obra.