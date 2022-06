Moradores do Jardins discutem novas táticas contra sensação de insegurança

Marcado para hoje, um evento sobre segurança pública organizado pela Ame Jardins deve trazer à tona discussão que pulula em grupos de WhatsApp de moradores do bairro: a implementação de vigilância privada armada nas ruas da vizinhança. A ideia vem ganhando apoio, mas ainda é defendida por minoria. “Dentro do contexto do Brasil o Jardins é como se fosse a Suíça, mas existe uma sensação de insegurança”, disse um morador que prefere não se identificar.

Autoridades das Polícias Militar e Civil e da Guarda Civil Metropolitana estarão no encontro para falar sobre novas tecnologias de proteção dos moradores, como o Detecta Radar – programa que faz a leitura das placas dos veículos e promove o intercâmbio de informações com a polícia – além de responder dúvidas.

Bloco de Notas

FUTEBOL. Bancos e boutiques de investimento disputaram um campeonato de futebol no último sábado. Na final, vitória do IGC Partners, contra o JP Morgan, nos pênaltis.

MARKETING POLÍTICO. Mesmo sem João Doria na disputa, o marqueteiro Lula Guimarães manteve o contrato com o PSDB. Lula conversou com Tarcísio de Freitas, mas não vingou.

QUEM PULA? Em Oxford, Doria e Eduardo Paes compararam as limpezas do Rio Pinheiros e da Lagoa Rodrigo de Freitas no Brazil Forum. Confiante, Paes sugeriu: “Podemos até combinar uma medida marqueteira e ir lá nós dois de sunga mergulhar na lagoa”.

JAGUAR. A exposição Jaguar Parade vai até dia 15. Em setembro, segue para Nova York.