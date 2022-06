Moradores da Vila Madalena reclamam de barulho; donos de bares propõem autorregulamentação

Moradores da Vila Madalena e representantes de bares foram recebidos pelo secretário municipal da Casa Civil, Fabricio Cobra. Os moradores apresentaram um abaixo-assinado com cerca de 900 assinaturas reclamando do descumprimento de regras – como o barulho excessivo e as aglomerações.

Já os donos de bares propuseram uma autorregulamentação – em que um vigie o outro e denunciem aqueles que infringirem a lei. Até uma comissão com as duas partes está sendo considerada.

ÁGUA. O projeto Circuito Mostra Rios e Ruas 2022 será apresentado hoje para um seleto grupo de empresários e possíveis apoiadores na suíte presidencial do Sheraton São Paulo WTC Hotel. Neste ano, o foco do circuito será a despoluição da bacia do Rio Pinheiros – com atividades esportivas, culturais e educacionais. O evento está marcado para o Dia Mundial dos Rios – que passa a ser comemorado no último domingo de setembro, que em 2022 cai no dia 25.

MOURÃO. Grupo GCB, holding especializada no mercado financeiro e de capitais, realiza amanhã, às 17h, o 5º Painel GCB – tendo como convidado o vice-presidente Hamilton Mourão, com mediação do jornalista Roberto D’Ávila. No LWM Center – Berrine.

VIAGENS PELO MUNDO. De acordo com pesquisa da Civitatis, empresa de distribuição digital de visitas guiadas e excursões, houve um aumento de 117% no número de reservas de passeios por parte dos brasileiros no exterior no primeiro trimestre de 2022 – em comparação com 2019 (período anterior à pandemia de covid).