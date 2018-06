Morador da Vila Nova Conceição abre restaurante italiano no bairro

Morador da Vila Nova Conceição desde que nasceu, Gustavo Bunemer conhece como ninguém a vizinhança – “cresci e estudei no bairro”, explica – o que significa que conhece o ramo gastronômico. Agora, ao lado de nove amigos, abre amanhã novo restaurante na área – o italiano Muza, na esquina da ruas Bueno Brandão e Antonio Afonso. “Quis trazer para o bairro um conceito italiano moderno, que une uma gastronomia mais saudável com a tradicional italiana.” Para tanto, montou um salad bar, “onde o cliente monta sua própria salada e pode escolher um grelhado” – e incluiu no menu as tradicionais pizzas, massas e risotos. “A ideia é agradar a todos os paladares no mesmo local”, explica Gustavo. Ao definir o nome do lugar, elegeu um ingrediente essencial da culinária italiana: a muçarela. “Brinquei com a sonoridade da palavra, tornando-a a nossa ‘musa’ inspiradora.”