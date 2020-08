Mônica Salmaso já fez mais de 90 apresentações com seu “Ô de Casas”

Desde o fim de março, Mônica Salmaso, isolada no interior de SP, trabalha no projeto Ô de Casas – são vídeos de encontros musicais remotos. Convidados como Chico Buarque e Zélia Duncan já participaram de suas apresentações pelo Instagram, Facebook e YouTube. Até agora foram feitos 92 vídeos. “O projeto foi feito como um oferecimento nosso, para ajudar as pessoas a passarem melhor a quarentena”, conta a cantora.