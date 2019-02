MoMA de San Francisco vende obra para se capitalizar

Quem achou ruim o MAM do Rio ter vendido, no ano passado, um quadro de Jackson Pollock para melhorar o caixa agora olha a decisão anunciada pelo Museum of Modern Art de San Francisco, o SFMoMA. Sua direção acaba de anunciar que vai leiloar em maio uma de suas obras de Mark Rothko, Untitled (na foto acima, de 1960). A expectativa é que ele possa render de US$ 35 milhões até US$ 50 milhões.

Tudo para se capitalizar.

