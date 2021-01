MoMa cancelou pedido a museus brasileiros por causa da covid-19

O MoMa, em NY, cancelou pedido de “empréstimos” de fotos feito a museus brasileiros com intuito de montar exposição sobre o fotoclubismo brasileiro, que acontece em março.

Por conta da covid-19.

Banidos 2

Ainda assim, cliques de instituições como Itaú Cultural – que permanecem no Brasil – estarão expostas no catálogo da mostra Fotoclubismo: Brazilian Modernist Photography, 1946-1964.

O evento acontece exclusivamente com imagens brasileiras já pertencentes ao acervo do museu nova-iorquino.

Para aprender

Acontece hoje o tradicional Power House, principal evento de empreendedorismo e inovação, realizado pelo Flávio Augusto, fundador e CEO da Wise Up. Pela primeira vez por meio digital, conta com palestras de Carlos Wizard e Thiago Nigro.

Curiosidade

Só depois de ter montado mais de 100 escolas Wise Up, é que Flávio Augusto – cuja trajetória é aplaudida dentro e fora do Brasil – se animou a aprender…inglês.

Tentando

Márcio Lobão pediu ao advogado Fabio Medina Osório estudo sobre possível ação de abuso de autoridade de agentes públicos, diante da última operação Vernissage.

Questiona busca e apreensão nas residências de outros familiares.

Arte da saudade

Paulo Goulart Filho e Bruna Bruno – filhos de Nicette Bruno e Paulo Goulart – vão homenagear os pais com leitura da peça Aviso Prévio, de Consuelo de Castro. A montagem foi originalmente estrelada pelos atores, em 1987.

Saudade 2

A leitura faz parte do projeto CAD Quarentena – Leitura Dramáticas Online, do dramaturgo Julio Carrara.

Será gravada por meio de Zoom e depois colocada no canal do YouTube. Vai ao ar dia 27 de fevereiro.

Merecido

Julia Dias Leite, presidente-diretora do Cebri, comemora prêmio do Programa de Think Tanks do Lauder Institute da Universidade da Pensilvânia. “Estamos honrados com o resultado justamente em tempos de crise e desafios”.