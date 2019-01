Missão israelense já trabalha na localização de corpos em Brumadinho

A missão israelense iniciou, na manhã desta segunda-feira, 28, seus trabalhos de resgate e busca por corpos de vítimas da tragédia de Brumadinho (MG). O trabalho, feito com equipamentos como sonares e radares de temperatura trazidos de Jerusalém, é acompanhado pelo embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelly, que participa de reuniões com os comandantes do exército.

Imagens aéreas mostram engenheiros e soldados buscando sobreviventes.

O avião com 136 militares vindo de Israel pousou por volta das 21h20 deste domingo, 27, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os soldados foram recepcionados pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e pelo Secretário de Segurança Pública do estado, General Mário Araújo.

