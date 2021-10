Ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, regulariza acesso a santuário no Cristo Redentor

A pedido de Bolsonaro, Joaquim Leite aterrissa na cidade do Rio, no fim de semana, para formalizar um acordo de ‘convivência’ entre o Ministério do Meio Ambiente e a Arquidiocese do Rio, conforme adiantou ontem o blog da coluna. Com esse acerto, segundo confirmou o ministro do Meio Ambiente, por meio do WhatsApp, quem é diretamente ligado ao Santuário de Cristo terá livre acesso à área do Cristo Redentor.

Leia Também Investidor francês responsável pelo complexo Cidade Matarazzo ganha concessão dos parques Trianon e Mario Covas

A capela Nossa Senhora Aparecida está no ponto turístico, no Parque Nacional da Tijuca.

Segundo se apurou, esse acordo visa dar mais segurança jurídica aos católicos que enfrentam embate com o ICMBio.

Aqui vão trechos de notas oficiais, publicadas em setembro, sobre a polêmica.

O Santuário Cristo Redentor, cujo reitor é o Padre Omar afirma que “a postura dos seguranças do Parque Nacional da Tijuca têm sido hostil” a religiosos e funcionários. “De maneira recorrente, bispos e outros religiosos, fiéis e convidados da Igreja, passam por constrangimentos para acessar o Santuário”.

Já o ICMBio respondeu, por meio de nota, que “por questões de segurança dos frequentadores e conservação ambiental de alguns Parques Nacionais, todos os veículos precisam se identificar”… “e essa checagem pode levar um pouco mais de tempo, devido à quantidade de frequentadores.”

Quem visitar a nova sede do Museu do Pontal, a ser inaugurada amanhã, vai se deparar com árvores históricas. Lucas Van de Beuque e Angela Mascelani, diretores do museu, fizeram questão de transportar da sede, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio – criada em 1976 por Jacques Van de Beuque – parte da paisagem verde.

Exemplo? Palmeiras Arecas, de dez metros de altura e diâmetro de até 1,5 metro.

AME Jardins criou cartão fidelidade para aproximar associados aos comerciantes dos Jardins Europa, América e Paulista.