Ministro do Trabalho defende reforma em discurso em Genebra

Em discurso na OIT, em Genebra, Helton Yomura, do Trabalho, avisou: “É possível prever redução de 12% no desemprego até o final de 2018”.

Foi numa “escapadinha” de seu discurso na sessão sobre direitos das mulheres, na qual o ministro defendeu a reforma trabalhista de Temer. Antecipando-se à audiência de hoje sobre esse tema, Yomura atacou “as práticas paternalistas do passado” e enfatizou: “O Brasil cumpre as convenções da OIT. Repito: o Brasil cumpre as convenções da OIT”.