Ministro do Meio Ambiente quer organizar, em Brasília, COP paralela à de Glasgow

Joaquim Álvaro Pereira Leite sinaliza para onde sua gestão deve andar. Pelo que se apurou, o novo ministro do Meio Ambiente trocou ideias com o Itamaraty rumo à criação de uma …COP-26 paralela à de Glasgow, a ser montada em Brasília.

A ideia é ter mais do que a presença física de integrantes do governo e da iniciativa privada na importante conferência sobre o clima organizada pela ONU. Pretendem convidar ONGs de pequeno porte, para assistir e intervir de modo online. O auditório da CNI na capital brasileira já está reservado para tanto.

Para debater o modelo, Pereira Leite também esteve essa semana com o embaixador britânico Vijay Rangarajan.

Recado direto

Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, não se opõe à participação do centro e até do centrão no palanque das manifestações contra Bolsonaro marcadas para o sábado. Entretanto, espera… sinalização. “Não se trata de tirar bandeiras, mas de colocar todas as outras. Em 1984 (nas Diretas) foi assim”.

Não deu

O sucesso repentino da Copape no setor de distribuição de combustíveis – subiu do 15º posto no ranking do Brasil para o 4º lugar – pode desacelerar. A empresa perdeu ação na Justiça ontem e volta ao regime especial de pagamento de ICMS.

Roda mundo

Os vencedores da licitação para instalar roda gigante no Parque Cândido Portinari podem ter que parar a obra. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado enfrenta ação popular, a ser julgada sexta-feira, questionando a lisura do processo.

Engajada

O jovem brasileiro está mais interessado em educação política, de acordo com um balanço feito ao longo de seis anos pelo Politize! Em 2021, houve recorde de inscrições do Programa Embaixadores – curso gratuito de educação política e formação de lideranças para jovens a partir de 16 anos.

Arte integrada

O último vídeo da série Segredos, um desdobramento da exposição de osgêmeos na Pinacoteca, será lançado hoje no YouTube do museu.