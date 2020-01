Ministro da Educação marca nova audiência para tratar da TV Escola

Em novo capítulo sobre o futuro da TV Escola, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, recebe em seu gabinete, nesta sexta, 17, o diretor-geral da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), Francisco Câmpera. O encontro, que ocorreria nesta quinta, 16, foi remarcado pelo MEC a pedido do ministro, que teria sido chamado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro.

“A expectativa é positiva (com a audiência). Não vamos reverter (a decisão do MEC que não renovou contrato com a Acerp), mas é um encontro para esclarecer algumas questões e conversar sobre a importância do trabalho que vem sendo feito”, disse o diretor da Acerp. Ele também está conversando com a ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e com o secretário de Cultura, Roberto Alvim.

Na semana passada, o ministro chamou a Brasília o ator e diretor Carlos Vereza, para confirmar o fim do contrato do MEC com a Acerp. Vereza tem um programa, o Plano Sequência, exibido na TV Escola.

A Weintraub, Câmpera falará, por exemplo, da função educativa do canal público, com destaque para a TV INES, única emissora para surdos no Brasil , com programação 100% em libras.