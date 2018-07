Ministro brasileiro discute imigrantes em Chicago

Gustavo Rocha, ministro da Secretaria de Direitos Humanos, desembarcou em Chicago e já se reuniu com o prefeito da cidade, Rahm Emmanuel. Agenda? A situação das crianças brasileiras nos EUA, tema que será discutido também em outro encontro, já marcado, com a Rede Consular Brasileira na América do Norte. Deste segundo participarão embaixadores e chefes de posto de todos os Consulados brasileiros nos EUA, México e Canadá.

Na conversa com o ministro brasileiro, o prefeito Emmanuel disse que Chicago será sempre “um santuário” para imigrantes, seja qual for a política do governo americano.

E Rocha defendeu a criação de “bons parâmetros de proteção e dignidade humana” para todos os imigrantes.