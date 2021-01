Ministério da Infraestrutura não aposta em nova greve dos caminhoneiros

Pelos corredores do Ministério da Infraestrutura, paira uma certa descrença em relação à ameaça do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas – que marcou paralisação no próximo dia 1.

Lembram, a quem pergunta, a soma de nove tentativas anteriores de mobilização parecidas com essa, que acabaram não se concretizando em 2019. E três outras em 2020.

Para fontes do ministério, o patrocínio de post agendando a greve geral nas redes seria sinal de que o movimento não é espontâneo e teria capilaridade bem menor do que a da greve em 2018.

Noves fora 2

Consultada, a pasta informa que mantém diálogo com as principais entidades representativas da categoria por meio do Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas.

Noves fora 3

O que querem? Nova política de valores mínimos de pagamento do frete, redução do preço do combustível, entre outras.

Sofrido

Eduardo Pazuello tem tido…insônia. O ministro tem tomado remédio para dormir e não esconde isso.

David’s fans

Em comemoração aos 74 anos de David Bowie, todo o seu repertório está disponível no canal no TikTok: @DavidBowie. E a partir de amanhã, será lançado o desafio #TheStarman. Para os criadores de conteúdo.

Direto do forno

A peça Vicente e Antonio, sobre a amizade de Florestan Fernandes e Antonio Candido vira livro de autoria de Oswaldo Mendes, diretor e ator.

Texto de apresentação? De Paulo Sérgio Pinheiro, Danilo Santos Miranda e Florestan Fernandes Júnior.