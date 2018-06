A Minha Sampa já mandou um total de 2.378 e-mails para Márcio França com dados atualizados de violências contra a mulher no Estado – resultado da campanha #issoefeminicidio. Tudo para rebater fala do governador segundo a qual “briga de casal” não precisaria necessariamente ser atendida pela PM.

Na direção oposta a essa avaliação, a ONG lembra que morre uma mulher a cada quatro dias em SP e que 63% dos assassinatos acontecem dentro de casa.