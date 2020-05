“Minha quarentena tem altas reflexões e alguns dias com muita ansiedade”, diz Bruno Fagundes

No dia 24, Bruno Fagundes faz aniversário e já tem planos para a “festa” em quarentena.“Vou comemorar em isolamento, mas já estou planejando um grande videoconferência para comemorar e beber com meus amigos”, diz ele, que assim como outros atores, está com a profissão “100% travada”.

“Minha quarentena tem altas reflexões, dias mais difíceis, outros melhores e alguns com muita ansiedade. Estou fazendo um curso de roteiro e lendo muito”, diz.