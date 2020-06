“Minha família me proíbe de sair”, diz Guto Lacaz

Guto Lacaz define brincando a forma como passa o período de isolamento social: cárcere privado. “Minha família me proíbe de sair”, ri. Nesse momento triste, o artista tenta arrumar formas de passar pela situação da melhor maneira. “Bons filmes, novas ideias e o sol da manhã, tornaram esses dias suportáveis. Gosto também de observar as trajetórias dos insetos e as plantinhas que nascem entre as pedras do quintal. Quem diria que um vírus fosse parar o Planeta no auge da cultura digital?”