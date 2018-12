Definidas as tarefas para a participação do Brasil na Bienal de Veneza, em maio que vem. O MinC – ou a secretaria que o suceder no governo Bolsonaro – tem de ir atrás de R$ 600 mil para organizar o estande brasileiro. A Bienal de SP indica o curador e o comissário do pavilhão, que foi cedido pelo Itamaraty.