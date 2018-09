Milton Hatoum leva o Juca Pato com ‘A Noite da Espera’

MILTON HATOUM. FOTO ESTADÃO

Milton Hatoum conquistou, com o livro A Noite da Espera, o prêmio Juca Pato 2018. A entrega do prêmio, pela União Brasileira de Escritores, acontece no dia 18.

“A escolha da UBE recaiu sobre um grande escritor brasileiro, pelo romance ‘A Noite da Espera’, que é de altíssima qualidade e de leitura obrigatória. Hatoum é um dos maiores escritores de todos os tempos”, comentou Durval de Noronha Goyos Jr, presidente da UBE.

A Noite da Espera é o primeiro livro da trilogia O Lugar Mais Sombrio. “A gente nunca espera e nem escreve para ganhar prêmios”, disse o autor. “Fico honrado, pois é um prêmio que já foi dado a grandes intelectuais brasileiros.

Alguns eu tive o grande prazer de conhecer e conversar, a exemplo de Antonio Candido, e outros grandes que já ganharam o Juca Pato”.