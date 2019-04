Mike Pompeo, secretário de Estado, é Person of the Year com Bolsonaro

Depois de consultas, a Câmara Brasil-EUA finalmente achou o nome que fará par com Jair Bolsonaro na premiação Person of the Year 2019. Será Michael Richard Pompeo, secretário de Estado de Trump desde abril do ano passado e que anteriormente serviu como diretor da CIA.

A homenagem está marcada para 14 de maio, no American Natural History Museum.

Falta saber, no entanto, se o evento será mesmo no museu novaiorquino. Ele recebeu muitas mensagens negativas de acadêmicos e apoiadores que reprovam a figura de Bolsonaro — principalmente por suas posições sobre política ambiental. A respeito, informou que ao fazer a reserva não sabia quais seriam os nomes homenageados. Deixou claro que também não quer ser sede da premiação, mas que, no entanto, tem um contrato assinado com os organizadores. E, em função disso, está avaliando as possibilidades de tomar alguma atitude a respeito.