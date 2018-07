Vem aí uma releitura de parte do Código Penal que pode dar polêmica no mundo jurídico. Miguel Reale Jr. lança dia 14, em SP, atualização do texto clássico sobre o tema, de Nelson Hungria.

Comentários ao Código Penal, Volume 5 inclui temas como… feminicídio, suicídio assistido, ortotanásia, testamento vital, homicídio contra policial, aborto e relações médico-paciente.