Miguel Reale Jr. lança livro sobre perfil político, social e jurídico do governo

O ex-ministro e jurista Miguel Reale Júnior lança o livro Bolsonárias, com 46 artigos publicados no Estadão. Nos textos, Reale traça um perfil político, social e jurídico do governo – e publica o pedido de impeachment de Bolsonaro que apresentou ao Congresso.

O objetivo, antecipa ele à coluna, é “documentar como foram desassossegados estes últimos anos e o quanto se perdeu de prática da cidadania, do espírito democrático e do respeito aos direitos humanos. É uma denúncia, lembrando a de Cícero em face a Catilina na antiga Roma.”

GÊNERO. Neste final de semana acontece a Feira Trans e o escritório de advocacia Mattos Filho irá oferecer à comunidade LGBTQIAP+ informações sobre o passo a passo para retificação de nome e gênero no registro civil em documentos e orientação jurídica gratuita durante o evento. Na Praça da Bandeira.

RECICLAR. A Volkswagen Financial Services patrocina 26 apresentações gratuitas do espetáculo infantil Reciclar é uma Festa em 12 escolas de SP.

TERAPIA. Os efeitos terapêuticos dos museus e da arte são o tema do livro Arte Aproxima que a psicóloga Roberta Blatt lança nesta segunda, na galeria Bolsa de Arte.