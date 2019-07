Michele Pin lança livro que incentiva o amor próprio

Em 2014, Michele Pin criou o ‘Help in Love’ – canal virtual onde escreve e ajuda mulheres a buscarem soluções práticas para seus desafios amorosos. “Em 5 anos recebi mais de 60 mil pedidos de ajuda por e-mail e identifiquei que uma das maiores causas de relacionamentos fracassados era a falta de amor próprio”, conta ela. “Foi aí que decidi escrever o Desafio do Amor Próprio, com o intuito de ser um manual prático para se chegar ao autoconhecimento e, consequentemente, ao seu amor próprio.” O livro será lançado dia 13, na Livraria da Vila da Lorena. Michele também lançou uma corrente no Instagram. Nomes como Dira Paes, Daniela Sarahyba e Glenda Kozlowski já aderiram.