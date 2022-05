Miá Mello, ‘mãe fora da caixa’ dentro e fora dos palcos

O monólogo estrelado por Miá Mello, ‘Mãe Fora da Caixa’, reestreia nesta sexta-feira no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Longe dos palcos, Miá é mãe de Nina, 13 anos, e explica o que é ser ‘fora da caixa’. “Eu não quero a capa de mãe super-heroína. Eu sou bem real. Fico cansada, perco a paciência, às vezes quero sumir… E tudo bem. Sou uma mãe possível – e não perfeita”, diz a atriz.

Inspirado no best-seller de Thaís Vilarinho (com texto de Cláudia Gomes e direção de Joana Lebreiro), o espetáculo fala de maneira direta e divertida de todas as fases da maternidade. As sessões são às sextas, às 20h; e nos sábados e domingos, às 19h.