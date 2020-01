Mezzo italiano

Os sócios Sandro Myasaki, Gabriel e Nic Fullen abrem, na primeira semana de fevereiro, o Locale, misto de café e bar no Itaim. Moradores do bairro desde pequenos, eles viram na mudança de perfil da vizinhança ao longo dos anos, uma oportunidade. “Tornou-se comum no Itaim as pessoas irem a algum ponto de encontro e passearem até acharem o lugar que a ocasião pede”, dizem. Na decoração, objetos que remetem à ascendência italiana e um cardápio que mistura clássicos italianos, como panino, aos queridinhos brasileiros, como o pão na chapa.