Mateus Solano volta aos palcos, sexta e sábado. Ele fará, ao lado de Luís Miranda, apresentações da peça “Irma Vap” no Drive-in das Américas. No fim do mês, o ator começa os preparativos para a próxima trama das 19h, da Globo. “É um misto de emoções voltar a trabalhar com todo esse protocolo em meio a uma pandemia que clama nossa atenção pra mudarmos nosso modo de vida”, afirma.