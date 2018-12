“Meu sonho é ser menos consumista. Acho que o mundo atual pede isso”, diz Camila Coelho

Qual o grande sonho para o Brasil que você quer ver realizado em 2019?

Quero ver um Brasil com menos desigualdade social, mais justo e a extinção do “jeitinho brasileiro” de agir.

O novo governo está chegando. Está claro o que será?

Me parece que o novo governo quer propor e fazer muitas mudanças. Estou ansiosa para ver isso acontecer na prática e também perceber que é um governo para todos, sem distinção.



Se se concretizar a promessa de nossos bolsos estarem mais cheios em 2019, qual o seu sonho de consumo?

Meu sonho é ser menos consumista. Acho que o mundo atual pede isso.



As redes sociais estão tendo uma influência enorme. É inegável que democratizaram e agilizaram a informação. No que elas podem melhorar?

Podem ajudar a mostrar mais as marcas e as pessoas que pensam no coletivo e que lutam para que o mundo melhore com os bons exemplos. Torço para que isso se torne realidade.

Na estrada da vida, qual o caminho que prefere tomar: o da esquerda, o da direita ou o do meio?

O caminho que meu coração mandar e Deus me guiar.



Seu livro de cabeceira?

21 Lições para o Século 21, de Yuval Noah Harari.



Um exemplo de vida?

Malala.

Um propósito?

Trabalhar muito e compartilhar para dar minha pequena colaboração para mundo