As metas prioritárias do governo para os primeiros 100 dias passaram despercebidas por 38% da população, revela pesquisa do Ideia Big Data.

Essas pessoas sequer souberam que o governo chegou a divulgar objetivos.

