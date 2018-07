Documentário vai registrar robôs e fake news na campanha

As eleições no Brasil serão acompanhadas de perto. O Instituto Tecnologia e Equidade, em parceria com a FGV Dapp, fará o monitoramento de redes sociais e a localização de fake news e robôs, para uma análise de polarização política na internet.

O processo será registrado pela Elo Company, sob direção de Maria Carolina Telles. E levará à produção de documentário sobre o tema chamado Sala da Democracia.

