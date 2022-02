Meta, de Zuckerberg, já soma 7,5 bilhões de clientes

A cada minuto são feitas 5,7 milhões de procuras no Google, postadas 240 mil fotos no Facebook e gastos US$ 237 mil na Amazon. Os dados constam de levantamento feito por pesquisador no Mackenzie interessado em atualizar a dimensão das redes no planeta.

Planeta.com

Segundo o trabalho, a rede maior – a Meta, do empresário Mark Zuckerberg, reunindo Facebook, Instagram e WhatsApp – soma 7,5 bilhões de clientes (muitos repetidos). A chinesa Tencent tem 2,4 bilhões e a Alphabet (Youtube) 2,3 bilhões

No Brasil, o WhatsApp tem 108 milhões de usuários – praticamente metade da população. O pesquisador Luciano da Silva ressalta: “Com a tendência de que (essas redes) sejam agrupadas e controladas por poucas empresas”, esses dados “passam a se tornar cada vez mais relevantes”.

Pão com pão

Nas negociações para obter apoio do PSD, a cúpula petista dá prioridade a Minas Gerais. O PT aceita apoiar a candidatura do prefeito Alexandre Kalil (PSD) para o governo de Minas. Espera em retribuição, porém, que Kalil aceite o deputado Reginaldo Lopes (PT) como candidato ao Senado.

O PSD quer lançar Alexandre Silveira para o Senado. Nos bastidores, petistas criticam o que chamam de chapa “pão com pão”.

Presente

Silvio Santos resolveu adiantar o horário do programa de Otávio Mesquita no SBT. “Pra mim foi um presente”, reagiu o apresentador. ‘Operação Mesquita’ agora entra no ar à meia- noite.