Mercedes Drever cria marca de bolsas sustentáveis

Criada por Mercedes Drever, a Re bagg é uma marca de bolsas que busca “ressignificados”. Feita de tecidos recolhidos em fábricas, ateliês e retalhos que seriam descartados, o material é transferido para mãos de costureiras e bordadeiras de comunidades paulistanas.

“A Re nasceu da vontade de ter um projeto que faça a diferença na vida de todas as pessoas envolvidas no processo: do cliente ao fornecedor, do inicio ao fim da cadeia. É uma marca que deseja espalhar as ‘Re, mensagens’ por meio da criação e produção de gifts bonitos, úteis, únicos, duráveis e sustentáveis”, explica.