Mercado reage bem a acordo de leniência da CCR

Como esperado, o mercado reagiu bem ao acordo de leniência da CCR. Ações subiram – entre elas a da própria empresa –, o pregão bateu nos 89 mil pontos, saiu do mapa o risco quanto ao futuro das concessões paulistas.

E a multa não chegou a ser exatamente cara. Um curioso do setor fez as contas e concluiu que os R$ 81 milhões que a CCR vai desembolsar equivalem a sete dias de faturamento dos pedágios do Estado.

