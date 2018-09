Onda de especulações pelo mercado financeiro, esta semana, deu conta de que Haddad começou a crescer nas pesquisas e pode deixar Alckmin para atrás. O que, para um conhecido banqueiro, deve resultar no abandono do tucano – cujo eleitor migraria para tentar eleger Bolsonaro já no 1.º turno.

Leia mais notas da coluna:

+ Além do novo aumento da conta de luz, vem mais por aí

+ Presidente da SRB esquece neutralidade e sinaliza apoio a Doria