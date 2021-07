Mercado financeiro prevê alta do dólar para o fim do ano

Ronda feita por esta coluna no mercado financeiro resultou em uma previsão abrangente para a cotação do dólar, variando de R$4,5 a R$ 5,5 para o fim de 2021. Esses números consideram o provável aumento de um ponto porcentual na taxa de juros básica, na próxima reunião do Copom, e seus reflexos, bem como o gigante aumento de liquidez promovido pelo Fed neste ano.

Real elástico

O câmbio estimado é considerado alto pelos agentes econômicos. E “altíssimo” para quem tem esperança de ser liberado da covid-19 e viajar a lazer ao exterior.

Timing

Nos bastidores da OAB, a discussão sobre o pedido de impeachment da ordem contra Bolsonaro borbulha.

Depois de agendar sessão extraordinária do Conselho Federal da entidade, em 20 de julho, para discutir o tema, Felipe Santa Cruz descobriu que está com covid-19. O presidente, entretanto, conseguirá participar.

Timing 2

Aliás, entre as prioridades da OAB está também a de mudar o regimento. Quer liberar propaganda digital dos escritórios, tema tabu que divide várias gerações do direito.

Imaginação

Único roteirista brasileiro a escrever para a franquia Alien, na minissérie da Dark Horse Comics, Cristiano Seixas lança a obra Contos da Calango. Uma graphic novel sobre a heroína – uma garotinha sem nome –, em um mundo pós-apocalíptico.