Mercado financeiro está desconfortável com situação de Flávio Bolsonaro

Boa parte do mercado financeiro está se sentindo desconfortável com a situação vivida por Flávio Bolsonaro. Alertam para a possibilidade de a falta de definição do caso pôr em risco a credibilidade de Bolsonaro. “E diminuir a possibilidade de passar a reforma da Previdência”, avisa um grande banqueiro.

Pede-se solução urgente.

Discurso não afeta ações

Por outro lado, o discurso do presidente, algo vago, ontem em Davos, não afetou as ações brasileiras. A B3 fechou no negativo, basicamente por causas externas: queda do Dow Jones (-1,2%) em NY e redução do preço do petróleo (-2%).

Aposta-se em maiores detalhes na fala de Bolsonaro na abertura do Congresso.

