Mercado de imóveis usados cresce 90% no primeiro trimestre em comparação com 2020

O mercado de imóveis usados fechou o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 90% no volume de negócios em comparação ao mesmo período de 2020, de acordo com o Painel do Mercado Imobiliário (PMI) produzido pela plataforma Kenlo. A adoção do home office, a disponibilidade de crédito para compra da casa própria e a migração de famílias da capital para o interior são algumas das causas da alta no setor.

A venda e aluguel de imóveis usados somaram 15.499 negócios, ante 8.160 em igual período de 2020. Os dados foram coletados entre mais de 7,5 mil imobiliárias e 44 mil corretores de imóveis do Brasil.

Decisão

O TJ- SP pediu a prisão domiciliar do pai de santo Heraldo Lopes Guimarães, suspeito de estuprar mulheres, até que o recurso seja julgado. E ainda o monitoramento eletrônico dele. O religioso comandava templo na zona sul e foi denunciado pelo MP- SP por exercer domínio psicológico e abuso sexual.

Hey, DJ

No dia 28 de abril, o Centro Cultural Olido inaugura a Galeria do DJ Sonia Abreu, com a mostra 60 Anos de Discotecagem em SP. Será o primeiro espaço em um equipamento público dedicado ao universo dos DJs. A galeria e a exposição, idealizadas por Alê Youssef, têm curadoria de Claudia Assef. A abertura, online, apresenta tour virtual da expo e um set do DJ Marky. Serão mais de mil itens em exposição.