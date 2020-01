Menu de verão

O restaurateur Ipe Moraes acaba de chegar de dias de sol e mar na Bahia e Paraty trazendo novidades para suas três casas, em SP e no Rio. O Casa Europa apresenta receitas mais leves para o verão, o Taberna 474 lança um cardápio inspirado nas tascas portuguesas e o Adega Santiago vem com novo cardápio para o próximo mês, jantares harmonizados para o público carioca e o evento Varanda no Templo do Luxo. “Um happy hour ao ar livre no rooftop do Shopping Cidade Jardim, que acontecerá esporadicamente.”