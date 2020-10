Mel Lisboa abre festival Arte É Inovação

A atriz Mel Lisboa está na abertura da programação Arte É Inovação, da ong Polo Cultural, quinta-feira, na sede do grupo de teatro Cia da Revista. A atriz participa do bate papo Arte é a Saída, que propõe discutir o valor da arte e da cultura. “Acho fundamental esse debate, porque é um momento muito delicado pro setor, há um desmonte da cultura anunciado e planejado e a arte, a expressão, ela faz parte do ser humano”, afirma.