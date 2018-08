No meio jurídico, acredita-se que a decisão do STJ, por unanimidade, de manter o trancamento de ação penal contra o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Trabuco – acusado de envolvimento em esquemas do Carf – seja definitiva.

É difícil o STF rever sentença do STJ dada por seis a zero.

Leia mais notas da coluna:

+ Prefeitura pedirá ao TCM abertura de envelopes da concessão Pacaembú

+ FHC explica menção sobre apoio tucano ao PT

+ Feira pet lança macarrão para cachorro