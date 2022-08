Médicos inauguram clínica de reprodução humana para público LGBT

Os médicos Nelson Antunes Junior, Jonathas Borges Soares e Sidney Glina inauguraram a primeira clínica de reprodução humana brasileira com foco exclusivo no atendimento ao público LGBT, a Pluris. “Casais deste segmento da sociedade se queixam do acolhimento ruim, de ignorância e preconceito durante atendimentos”, disse Antunes. De acordo com ele, toda a estrutura da clínica é preparada para evitar constrangimentos – até em questões aparentemente simples, como admitir a presença de uma terceira pessoa nas consultas (que pode ser uma barriga de aluguel, um doador…). A equipe de atendimento é formada por membros da comunidade LGBT. A clínica, localizada no bairro Brooklin em São Paulo, possui um departamento para prestar auxílio jurídico aos casais. “Minha missão é quebrar preconceitos”, finalizou Antunes.

Cartaz da Mostra será de Eduardo Kobra

O grafiteiro e muralista Eduardo Kobra aceitou o convite de Renata de Almeida para criar a arte do pôster da 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Em outubro, o artista também verá sua história em filme de Lina Chamie – e que será exibido na Mostra. O documentário conta a trajetória do ex-pichador da periferia paulistana, desde sua infância pobre na zona sul da cidade até a pintura dos murais de NY – já como talento consagrado no cenário internacional.

Cantora de eletro pop é inspiração para coleção

Lovefoxxx – vocalista da banda de eletro pop Cansei de Ser Sexy – e artista plástica de mão cheia, assinou o cenário e é o rosto da nova coleção da Irrita, marca de Rita Comparato. “A roupa é um idioma e quando as vestimos nos tornamos fluentes nessa língua. Gostaria que todas as mulheres pudessem um dia vestir uma roupa da Rita”, disse a cantora, que aprecia o trabalho da estilista há 18 anos. “A Rita é ‘foda’ e trabalhar com ela foi um sonho realizado”.

Bloco de notas

ENSINO ONLINE. A especialista em mídias sociais Rejane Toigo promove o curso online gratuito Transforme seu conhecimento em método de ensino online. Além de Rejane, o curso será ministrado pelo filósofo, Mario Sergio Cortella – e pelo jornalista Pedro Cortella. Transmissão pelo YouTube.

MUSEU. O maior patrocinador Museu do Ipiranga é o Governo do Estado, com R$ 34 milhões (R$ 15 milhões no Edifício Monumento e R$ 19 milhões no Jd. Francês), seguido do BNDES (R$ 25 milhões).

JABUTI. A Câmara Brasileira do Livro definiu as datas para a divulgação dos finalistas do Prêmio Jabuti. No dia 25 de outubro, serão apresentados os 10 finalistas de cada uma das categorias. E no dia 8 de novembro, os 5 finalistas.