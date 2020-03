Médico e toxicologista, Wong tranquiliza mães sobre o coronavírus

Anthony Wong, médico pediatra e toxicologista, tentou acalmar mães e internautas, a pedido da blogueira Shantal Verdelho, por conta do coronavírus. Em vídeo, explicou que as grávidas de 20 a 40 anos não correm risco. E as crianças? De zero a nove anos não há casos fatais. É uma doença, resume ele, que ‘pega’ o idoso, após os 60 anos.

“O que nós temos é uma pandemia de fake news e notícias alarmantes, em meio a uma crise de pânico e paranoia”, explica o médico, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da FM-USP e do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos.

…fake news

E mais: sarampo, dengue e catapora têm mais “poder de contaminação” e são piores que o corona. Wong acredita que o Brasil deve ter no máximo 2 mil casos – “a maioria vai virar um resfriado” – e que o vírus “vai passar por aqui mais rápido que se imagina”. Tomara que ele esteja certo.

Vai pra Cuba

Se o coronavírus deixar, Lula vai a Cuba, para celebrar o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Antes disso, o ex-presidente se programou para ir a Lisboa, acompanhar Chico Buarque, que recebe o Prêmio Camões de Literatura, dia 25 de abril. O prêmio, de 100 mil euros, é dividido entre Portugal e Brasil.

Olhos nos olhos

O Santander Brasil montou campanha interna protagonizada por Sérgio Rial, para conter o risco de disseminação do coranavírus: a ideia é mitigar contato físico. Os 47 mil funcionários foram chamados “a olhar nos olhos e levar a mão ao peito’. Segundo Rial, “um gesto de carinho, respeito e preocupação com todos”

Férias com a ex

Nos grupos de Whatsapp de alunos da USP circula uma mensagem enviada pelo primeiro aluno da universidade diagnosticado com o vírus. O estudante de geografia, que se apresenta no recado como “Thiago do coronavírus”, conta que ele e a ex-mulher – de quem pegou a doença – agora estão forçadamente em quarentena juntos, na mesma casa. Ele também pede que os amigos não divulguem seu número de telefone.

De grão em grão

Alexandre Birman e Gabriela Moraes Barros adiaram a festa black-tie para celebrar seu casamento, marcada para o dia 21, no ex- Copacabana Palace no Rio. Também ontem, o Mozarteum decidiu cancelar o Festival de Musica em Trancoso. Evento anual que movimenta a cidade inteira. A atitude foi tomada depois de consulta ao MP e aos orgãos de saúde da Bahia.