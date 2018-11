Média de médicos no País aumentou 20% em cinco anos

Levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que, Mais Médicos à parte, em cinco anos passou de 1,93 para 2,24 a média de médicos para cada mil brasileiros. Atuam hoje, no País, 466.135 profissionais para uma população em torno de 208 milhões de pessoas — ou seja, um aumento de 20% nos médicos contra aumento de 3,7% na população.

Curiosamente, nos levantamentos do CFM divulgados ontem, os Estados com maior aumento do total de inscritos em seus quadros foram Rondônia, Tocantins, Piauí e Paraíba.

Comparações? Contra os 2,24 do Brasil há 2,5 (por mil pessoas) na Polônia, 2,4 no Japão, 2,3 no México e 2,2 na Coreia do Sul.

