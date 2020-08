“Me reinventei, cheguei no meu limite, me transformei”, afirma Matheus Mazzafera, sobre quarentena

Matheus Mazzafera conta que não imaginava que fosse “tão difícil fazer tudo sozinho de casa”. Com quase 7 milhões de inscritos no YouTube, ele se transformou em apresentador das lives do De Férias com o Ex, programa exibido na MTV. “Não parar foi uma responsabilidade, porque em momentos difíceis são quando eu entretenho e me divirto mais. Me reinventei, cheguei no meu limite, me transformei e conheci um outro Matheus”.