MBL cancela painel de governadores de seu congresso

MBL EM PROTESTO NA PAULISTA. FOTO: ESTADÃO

O MBL teve que cancelar o Painel dos Governadores de seu 5.º congresso, nos dias 15 e 16 de novembro em SP. Motivo? Nenhum dos convidados – entre eles Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (MG), Carlos Moisés ( SC), Mauro Mendes (MT) e João Doria (SP) — disse “sim”.

À coluna, o coordenador de eventos do movimento, Cauê Del Vale, negou motivação política. Ele alega que o evento será no dia da Proclamação da República, quando “a maioria dos governadores já tinha agenda oficial”.

Arte como causa

Após um ano com queda na receita – depois da tragédia de Brumadinho –, o Instituto Inhotim foi autorizado a captar R$ 35 milhões em patrocínio, R$ 6 milhões a mais que no ano passado. Parte do valor vai para a construção da galeria permanente dedicada a Yayoi Kusama – a ser aberta provavelmente em setembro de 2020 – e terá duas obras da artista: Aftermath of Obliteration of Eternity e I’m Here, But Nothing.

Como contrapartida, o instituto continuará com projetos voltados para a comunidade de Brumadinho, como entrada grátis para seus moradores e programação musical com artistas da região.

Plínio Marcos, 20 anos

Sérgio Mamberti, Hélio Cícero e Tuna Duek, entre outros, encerram o projeto Plínio Marcos, uma Realidade da São Paulo Brasileira, pelos 20 anos de morte do escritor.

A primeira das cinco leituras é Balada de um Palhaço, no dia 7 – e da programação constam sucessos como Abajur Lilás, A Dança Final e Navalha na Carne. O evento vai até 27, na Galeria Olido.

Top de eficiência

Duas empresas brasileiras foram selecionadas, em painel internacional em Istambul, para integrar o Doing Business, ranking mundial da Endeavour que reúne empreendedores de alto crescimento.

São a Madeira Madeira, que trabalha com e-commerce de móveis e decoração, e a Kiper, voltada para a tecnologia remota em condomínios. Em 19 anos, a Endeavour selecionou no País 240 empreendedores e 127 empresas — mas de 2018 a 2019 o Brasil caiu, no ranking mundial, do 109.º para o 124.º lugar entre os países mais favoráveis para abertura de negócios.