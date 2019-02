María Inés Rodríguez e Julia Bryan-Wilson são as novas curadoras adjuntas de arte moderna e contemporânea do Masp. E já estão envolvidas na programação do museu para 2019 e 2020– que tem como eixos temáticos Histórias das Mulheres, Histórias Feministas e Histórias da Dança, respectivamente.

