Masp ganha duas novas curadoras-assistentes em sua equipe

Glaucea Britto e Laura Cosendey são as novas curadoras-assistentes do Masp. Com atuações dentro da instituição, ambas integravam o departamento de Mediação e Programas Públicos: a primeira foi supervisora do Masp Escola e a segunda assistente curatorial.

Glaucea já está escalada para trabalhar na expo Histórias brasileiras, com abertura em junho. Ela integra o grupo de curadores com direção de Adriano Pedrosa, e Lilia Schwarcz, curadora convidada. Laura será responsável no museu pela Sala de vídeo: Tamar Guimarães e co-organizadora do seminário Gauguin: o outro e eu, que antecipa a exposição dedicada ao artista em 2023 no MASP.