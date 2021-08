MASP ganha anexo com passagem subterrânea

Martin Corullon e Gustavo Cedroni. Foto: Denise Andrade

Os arquitetos Martin Corullon e Gustavo Cedroni estão à frente do projeto MASP em Expansão, que vai aumentar 6.945 m2 a área do MASP – 100% financiado por doações de pessoas físicas. O novo prédio, batizado de Pietro Maria Bardi, inclui uma passagem subterrânea que conectará o primeiro subsolo do edifício anexo com o primeiro subsolo da sede do museu. A previsão de entrega é janeiro de 2024.