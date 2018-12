Masp exibe instalação sobre lutas de independência de Moçambique

O último trabalho de 2018 a ser exibido na sala de vídeo do Masp, dia 13, será uma videoinstalação da portuguesa Catarina Simão: Effects of Wording – the Mozambique Archive Series, que retrata as lutas de independência de Moçambique nos anos 60.

Em 2019 serão apresentados, ainda no ciclo de histórias afro-atlânticas, vídeos de Jenn Nkiru e Akosua Adoma Owusu.

