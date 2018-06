Marun diz a deputados que derruba eventual ação de Dodge contra Temer

Marun está reunido esta noite, 27, com deputados mineiros no Planalto para falar de liberação de verbas para o Estado. Diante de todos, segundo apurou a coluna com um dos presentes, ele afirmou que, se Raquel Dodge “der uma de maluca” contra Temer, ele ganhará na Câmara.

A frase é uma referência à expectativa de que Dodge vai apresentar uma terceira denúncia contra o presidente. Cabe ao Congresso autorizar a abertura da ação. Marun disse ainda que já ganhou outras três vezes. Indagado sobre o número, o ministro explicou: foram duas vitórias contra Janot e uma sobre Dilma.

Atualização: em mensagem à coluna, o ministro Carlos Marun afirma que “se constitui em absoluta e desavergonhada mentira a afirmação de que eu teria feito qualquer referência à procuradora-geral” durante a reunião. “O nome da procuradora ou referências ao inquérito do decreto dos portos em nenhum momento fizeram parte do diálogo estabelecido com os cerca de 15 deputados da bancada de Minas Gerais presentes.”

